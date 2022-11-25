國民黨台北市長候選人蔣萬安今（25）日晚間7時舉辦選前之夜造勢晚會，選定基隆路及市民大道交叉口的台泥停車場。

蔣萬安造勢現場將搭建「史上最大」舞台，長度達到18.9公尺，國民黨發動甲級動員，預計號召超過4萬人，喊出要比無黨籍候選人黃珊珊的造勢人潮多4倍。

國民黨文傳會副主委、蔣萬安競辦發言人洪孟楷表示，黨中央委由TVBS 56台轉播25日選前之夜的六都直轄市畫面，預計晚間9點半到10點，在六都候選人現身後，安排6框大合體，讓民眾同時感受六都的選舉氛圍，營造大團結氣勢。