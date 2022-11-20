2022世界盃足球賽台北時間21日凌晨0點由地主卡達對厄瓜多開幕戰揭開序幕，將在全球掀起足球熱，台灣幼兒足球賽事本周末2天假期，在各大城市展開許多賽事，安聯小小世界盃新竹區預賽19日在新竹市立體育場香山綜合運動場進行新竹區預賽，包括有U6、U8、U10、U12、U15的組別，共79支隊伍參賽，賽況熱鬧激烈，20日率先出爐的晉級名單包括U15組別，是由U15-TWFC、ESPERZO FC率先搶下晉級門票，U6組則是由夢幻U6愛踢球、U6皇家野馬兩支隊伍取得晉級資格。

萌力滿點的迷你足球賽事從上周開始展開分區挑戰賽，晉級球隊可與全國各地幼兒菁英球隊進行高強度的賽事，賽事主要贊助商之一愛爾麗醫療集團創辦人常如山董事長，上周帶著寶貝兒子到高雄參賽，發現小球員的家長們比場上還激烈，常如山表示，他平時贊助不少各單項運動、也擔任過許多協會的理事長甚至重要顧問職，尤其在足球方面投入不少財力物力，他認為足球可讓運動員的心肺及腳力帶來強大的幫助，尤其是在核心部分，他的小孩在訓練期間長高不少，同時在團隊合作觀念上也進步許多，平常也會帶著小孩及家人一起觀看中華隊的國際賽事，希望培養小孩榮譽感及良好的運動家精神。

重視基層足球發展的台中市，20日也在台中市政府廣場舉行分區挑戰賽，市長盧秀燕、副市長陳子敬、運動局局長李昱叡、民政局局長吳世瑋、中華民國迷你足球協會秘書長張武業、雲豹能源副總經理譚宇軒等貴賓到場支持，U6組9隊及U8組共計29支隊伍爭奪晉級資格。

遠從外島金門跨海參賽的金湖國小，雖然不幸敗北無法取得晉級資格，但拚勁十足贏得在場及對手所有人的掌聲及肯定，其中盧熙遠輸球後不僅落淚，更躲在角落自責難過，顯示出小球員對參賽的在乎程度。