為促進台美雙方教育與文化等交流，楠梓高中與美國懷俄明州黑山高中於今年8月簽訂合作交流備忘錄，16日俄明州教育廳長Brian Schroeder到訪楠梓高中，楠梓高中盛情接待，並提供中式餐飲與珍珠奶茶，讓廳長感受「台式熱情」。

教育部近期為擴大「台美教育倡議」的合作效益，陸續與美國各州教育主管部門簽署備忘錄，而楠梓高中在8月與美國懷俄明州黑山高中簽署作交流備忘錄後，就已展開課程與線上教學、語言文化交流等方面等合作。

此次廳長到訪，楠梓高中已跆拳道隊的表演迎接，最後也由休閒事務學程，親手調製的甜點與咖啡畫下句點，為了展現交流成果，廳長的到訪過程全程搭配全英語解說。

校長郝靜宜表示，楠梓高中自2021年開始與澳洲岡加林學院合作語言交換及台澳文化交流課程，共同參加駐澳大利亞代表處教育組所舉辦的「2022年台澳創意影片競賽」，並獲得BEST FASHION的殊榮；2022年與日本鹿兒島縣立川內高等學校進行主題式台日文化交流活動，8月更與美國懷俄明州黑山高中建立夥伴關係，規畫跨文化、跨語言課程，持續拓展國際交流版圖。

懷俄明州教育廳長Brian Schroeder表示，很開心能夠造訪台灣，從學校師生的歡迎中，感受到高雄的熱情與溫暖，樂見楠梓高中與黑山高中持續進行交流，也期待未來發展更進一步的合作與交流，並歡迎台灣師生能親自到懷俄明州進行實體交流。

教育局副局長吳文靜表示，楠梓高中與懷俄明州黑山高中簽訂合作交流備忘錄，讓2校未來能有更多機會深入交流合作，不僅讓教師在教學上有更多的資源，也讓學生有更多元的學習體驗，達到資源共享並拓展國際視野，厚植國際競爭力。