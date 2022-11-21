《奇異冒險》探討親子、家庭關係。（迪士尼提供）

《奇異冒險》的神祕境地充滿奇幻。（迪士尼提供）

《奇異冒險》有許多可愛精靈。（迪士尼提供）

迪士尼最新冒險動畫片《奇異冒險》日前舉行全球記者會，主要配音演員傑克葛倫霍、賈布克楊懷特、丹尼斯奎德、加布里埃爾尤尼恩等人皆出席。故事講述探險家克雷德家族，在一次探險中，父親「耶格」失蹤，缺乏勇氣的兒子「薩奇」便回家鄉務農娶妻生子；而後子孫三代意外地在一次拯救任務中合體，勇闖神秘境地。

傑克葛倫霍為男主角薩奇配音，他表示雖然動畫滿是精靈、異獸，但故事是基於導演私人、真實的經驗，因此吸引他想參與其中。他笑說他爸爸上周末去看電影，在買爆米花的時候聽到他的聲音，「然後他走進影廳看了我配音的角色，這完全讓他驚呆了。」

傑克提到每個角色剛開始都只是構想，在和動畫師合作過程，他們會默默觀察你的動作、面部表情，角色便逐漸成型，「我在這個奇怪、非凡的轉變中變成它（角色）時，它也變成我，我沒意識到已把自己帶入其中，這就是和他們工作最美妙的地方。」被問到生活中會選擇冒險還是耕種？喜歡做飯的他笑說：「吃是我生命中最重要的事情之一，我可能會選擇農業。」

而薩奇失蹤的爸爸「耶格」由丹尼斯奎德配音。其實丹尼斯和傑克2人早在2004年電影《明天過後》演過父子，當時丹尼斯雖然再尋找失蹤的兒子，但2人沒有見到面、也沒有對手戲，他幽默說：「唯一的區別是，《明天過後》我在尋找你，而現在換你尋找我。」

故事中薩奇的兒子「伊森」是同性戀，對於迪士尼動畫罕見出現青少年同性戀角色，為角色配音的賈布克興奮表示：「這不是一個出櫃的故事，他也沒有尋求性取向的認同，他只是在一個準備好支持他的環境中，完全地當自己，我想如果我能在小時候就看到這些，就真的太棒了。」