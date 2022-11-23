《超級星光大道5》亞軍劉明湘22日受邀出席活動。她5月在台南照顧生病的父親，當時長達3周睡眠不足，半夜在家不小心撞破玻璃，導致右手的動脈、神經被割傷10多公分的傷口，當場血流如注，加上她剛好確診，只能獨自叫救護車緊急送醫開刀，更住院4天才返家休息。

她苦笑說：「5月非常的崩潰，住院4天剛好讓我可以大睡，有充分地休息到。」她術後已過半年，一開始從握筆等小物件進行復健，現在復健狀況良好，醫生建議必須復健長達18至24個月，並透露，當手部受傷之後，發現右手小指和其他手指是合不起來，及手部常有被電到的感覺，全都是因為有傷到神經，目前已恢復不少，也開始可以握住寶特瓶。

她近來最快樂的是看著父親的身體逐漸康復，當時十分憂心父親健康狀況，幸悉心照顧後慢慢好轉，更認為長輩生一場大病後，復原能力確實變慢許多，感嘆：「總覺得爸爸沒有以前強壯了。」她預告將在明年推出新單曲計畫，至於感情近況，單身的她笑說：「一直都有約會對象，但是還不急，已經有凍卵23顆，等待緣分出現。」