巴西隊球星內馬（Neymar）右腳踝受傷，確定剩餘小組賽報銷，最快等到晉級16強才能回歸。內馬在對戰塞爾維亞第80分鐘遭到對手後衛犯規而扭傷右腳踝，退場後坐在休息區痛苦落淚。內馬打破沉默在IG寫道：

「穿上這件球衣的自豪與愛毋須解釋，如果上帝給我機會選擇出生的國家，我一定選擇巴西。我的人生沒有不勞而獲的東西，我一直都必須努力追逐目標和夢想。我從不希望別人發生不幸的事，同時幫助那些有需要的人。」

「今日是我生涯中最艱難的時刻之一，再次發生於世足賽。我受傷了，這很無趣、很痛苦，但我確定我有機會回來的，因為我會盡一切努力幫助我的國家、隊友和我自己。等待這麼久只為了要讓敵人像這樣打倒我？絕對不會，我是不可能之神的兒子，我的信仰無窮無盡。」

本屆可能是30歲的內馬最後一屆世足賽，2014年他在8強對戰哥倫比亞時，被對手用膝蓋頂傷背部而報銷。巴西雖然戰勝哥倫比亞，但在準決賽遭到德國7比1屠殺出局。2018年世足賽內馬也參戰，巴西在8強戰敗給比利時。

內馬效力法甲球隊巴黎聖日耳曼，本季被犯規66次在歐洲頂級職業聯賽排名第1，他也是世足賽單場被犯規最多次的球員。塞爾維亞全場12次犯規，其中9次犯在內馬身上。