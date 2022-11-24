針對國安局長陳明通收受400萬捐款曝光一事，媒體人張禹宣23日在臉書發文揶揄，陳明通第一時間聲稱「陳局長不回應陳教授」，卻又委託律師發聲明稿，文中「此地無銀三百兩」還把林智堅給拖下水，連續給了自己兩巴掌。他整理時間序指出，陳榮泉2016/3/23捐款日期就在余正煌計畫口試通過的隔天。張禹宣強調「為何收這筆錢？如何使用？用到哪？與陳榮泉的關係？」陳明通只需要說明回答這4個問題，不就澄清了？

陳明通昨（23日）透過律師陳昱龍發聲明指出，網友在批踢踢所散布訊息為不實訊息，當事人陳明通是台大社科院中國大陸研究中心推動系列研究計畫向私人企業募款，並非藉由林智堅募款，也無訊息中影射有其他任何不正當對價關係的行為。聲明表示，相關募款進入台大捐款帳戶，其支用方式及報帳等管理，都按照台大的會計規定，並經學校層層核章，一切皆依規定辦理。同時，針對該網友或其他任何第三人有羅織捏造、穿鑿附會不實訊息並散布於眾的行為，嚴重不法侵害陳明通名譽者，將檢附證據向檢警報案並提出訴訟，以維護名譽清白。

台大則表示，相關捐贈是依「國立台灣大學受贈收入收支管理要點辦理，須符合規定才能核銷。至於林智堅則沒有回應。

但張禹宣仍質疑，陳明通收受400萬捐款曝光，律師發聲明稿文中「此地無銀三百兩」還把林智堅給拖下水，連續給了自己兩巴掌，其實只要講清楚捐款的陳榮泉跟你是什麼關係，為何而捐？錢又是花到哪，不就結案了？「興訟止論」恫嚇網友又是何必？

他指出，整起時間序有趣的在於，余正煌計畫口試2016/03/22通過，恰巧陳榮泉2016/3/23也就是隔天捐款，隨後林智堅則在同年5/22計畫口試通過，然後呢？陳榮泉便高升新竹科學城物流董事，接著余男在7/19通過論文口試，第二筆捐款11/25入帳，最後林智堅則在隔年2017/1/13通過論文口試。

外界好奇的是，為何捐款如此著急連會計科目都等不及就必須入帳，到底這200萬+200萬是基於什麼目的，有何用途？才需要指名專款「陳明通－兩岸談判研究團隊」專用，甚至遭人指控曾經變更名目為求方便使用，然後唯一在網路上查到的一筆花費，卻是在捐款同年六月以勞務方式，發包給特定民調公司？

張禹宣強調，陳榮泉的背景則更是有趣，除了新竹物流／竹科物流，還有中嘉，甚至與紙風車關係良好，被譽為「最有藝術氣息的阿伯」。

「其實陳明通要說明的很簡單，為何收這筆錢？如何使用？用到哪？與陳榮泉的關係？不就澄清了？」張禹宣酸，既然是基於學術用途？又何必遮遮掩掩難以啟齒？陳教授的問題...總不會是國安危機吧？