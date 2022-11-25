A組首戰巧合都以2比0比數告捷的「橘子軍團」荷蘭與「高原獵豹」厄瓜多，26日凌晨0點在哈利法國際體育場正面交鋒，儘管外界看好荷蘭將以A組全勝、分組第1資格闖進16強，此役決勝關鍵仍在荷蘭主力前鋒德派能否先發上陣。

荷蘭首役面對少了馬內的塞內加爾，卻是大半場陷入膠著苦戰的主因，就在荷蘭傳統的全面足球風格完全消失，尤其是賈克波、柏格懷、柏格豪斯等前鋒進攻明顯受到塞內加爾壓迫防守表現失常，直到荷蘭第62分鐘換上德派才漸上軌道。

荷蘭總教練范豪爾首役沒讓德派先發的理由，是他才剛傷癒復出，整體狀態還不理想，但從德派替補上場打了大約37分鐘的表現來看，他似乎已經不受傷勢影響，也徹底活絡了荷蘭攻勢，才讓賈克波與克拉森接連進球打破雙方平手局面。

由此可見德派在荷蘭這支國家隊的重要性，尤其是在進攻方面，荷蘭反而是在後防線上表現穩定，范戴克、狄利特與阿克屢屢化解失分危機，就連世足初登板的門將諾佩特，更讓外界對他的守門表現留下深刻印象，范豪爾更是讚不絕口。

至於首役靠著巴倫西亞上半場連進兩球獲勝的厄瓜多，似乎改變了外界對他們「只會打高原主場」印象，問題是厄瓜多的首役對手是地主卡達，如今換成遇上歐洲傳統勁旅荷蘭，厄瓜多想搶下小組賽第2勝，進攻端必須更加強勢一點。

畢竟在世足小組賽，誰能搶先拿到第2勝，幾乎提前確保搶進16強淘汰賽機會，所以荷蘭與厄瓜多都不想夜長夢多，只想趕緊搶下這關鍵第2勝，但以整體實力來看，荷蘭還是高出厄瓜多一截，除非荷蘭進攻再陷低迷，厄瓜多才有爆冷機會。