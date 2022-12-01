究竟該在早晨或晚間運動，才能為身體健康帶來最大效益？刊載於《歐洲預防心臟病學期刊》的最新研究指稱，早上8點至11點的運動行為，對於預防心血管疾病與中風的風險效益最大，且無論種族、性別與年齡，都能看見清晨鍛鍊對心血管健康的好處。

●晨間運動幫助護心臟、防中風？ 荷蘭研究：上午8-11點鍛鍊效益最大

荷蘭萊登大學醫學中心分析來自英國生物樣本庫（UK Biobank）的86,657 人數據，平均年齡落在62歲左右，其中約有58%為女性。經過長達6年的隨機訪問，研究團隊擷取了受試者的每日鍛鍊時段，以及對心血管疾病的影響。6年後，2,911名受試者罹患冠狀動脈疾病、796名受試者罹患中風。

研究結果顯示，在罹患心血管疾病的人群中，上午8-11點鍛鍊者罹患冠狀動脈疾病的風險降低16%、中風風險下降17%、缺血性中風風險更降低了21%。女性在此研究中，採取晨練的獲益更大，罹患冠心病的風險下降24%。晨練仍能改善男性的心血管健康，但成效似乎不如女性顯著。

另外，研究也指出，早晨的運動行為也與老年人的代謝健康、BMI下降、血糖穩定與胰島素敏感度增加有關，可能有助改善或預防糖尿病的發生。研究作者兼荷蘭萊登大學醫學博士Gali Albalak表明，該研究為迄今為止最大規模的前瞻性研究，搭配英國生物樣本庫的數據，更有助釐清晨間運動對改善心血管的益處。

●晚上6點半後是鍛鍊「最好時機」？研究：糖尿病患者控糖、減重效果佳

不過，《Diabetologia》刊載的研究，則有著截然不同的結果。澳洲天主教大學研究團隊招募24名有長時間久坐習慣且體重過重的男性，並檢測其膽固醇、血糖控制等健康狀況。研究團隊每天安排高油脂膳食作為受試者的正餐，欲瞭解運動時間如何影響他們的脂肪代謝以及血糖控制。

受試者攝取5天的高油食物後，團隊將其分為3組：每天早上6點半運動組、晚上6點半運動組以及完全不運動組。實驗結果發現，每天早上6點半運動的組別，膽固醇並沒有因此降低，甚至和不運動組相比差異甚小；而晚上6點半運動的組別，他們的膽固醇明顯降低、心血管也比其他組別健康，晚上就寢時身體的血糖控制能力也是最佳。

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