台北晶華酒店24日晚間舉行耶誕點燈儀式，晶華(2707)董事長潘思亮受訪時表示，目前住房率已恢復疫情前的75％，預期商務客明年下半年復甦、整體觀光產業復甦則要等到2024年。不過，集團人力缺口達逾20％，缺工問題仍是影響觀光產業復甦的最大挑戰。

潘思亮表示，疫情期間可說是百廢待舉，隨著邊境解封，台灣邁入全新契機和很好的開始，「終於可以放鬆、休息」。台北晶華過去1個月外籍旅客迅速回流，占比自2～3％迅速回升至20％，已成長達3、4倍，10月營收已超越2019年同期表現。

潘思亮指出，台北晶華住房率已恢復疫情前的75％水準，預期商務客需求明年下半年就能恢復疫情前正軌，整體觀光產業則要等到2024年才會恢復2019年水準，其中「缺工」仍是最大關鍵和挑戰。

潘思亮透露，晶華集團目前人力缺口高達20～30％，尚有500～600個基層人力職缺找不到人，平均7個職缺只能找到1個人。其中，宴會業務雖然需求強勁復甦，但由於欠缺基層人手，集團因此「推掉了幾千桌的生意」。

潘思亮直言「缺工是國安危機」，開放外勞政策目前看來還需要時間、並跨部會共同解決。政府對此已全力媒合，包括高齡就職和各式解決方案，在國內可說是「已努力到極限了」。他認為，台灣對於移工政策已很有管理經驗，若開放外勞是「利大於弊」。