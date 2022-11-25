聖安生醫(6926)今日登錄興櫃，每股參考價格為43元，今日開盤股價以每股45元開出，多頭買單不斷竄入，股價大漲1倍，盤中最高曾站上96元，隨後漲幅收斂至75%左右。大股東長佳智能持股約11.2%，股價力守平盤上方，其餘的大股東如長聖(6712)、晟德(4123)及順藥(6535)跌幅則在0.4~3.9%不等。

聖安前十大股東包括安基生醫、長佳智能、長聖國際、晟德集團、元富創投、元大創投等。安基持股比例最高為11.4%；長佳智能持5580張、持股比11.2%；長聖國際持3600張、持股比7.23%；晟德持有2855張、持股比5.73%；順藥同樣持有2855張、持股比5.73%。

聖安生醫針對癌症所開發SOA101三特異性T細胞銜接抗體，經動物實驗證明，比目前市售的免疫檢查點單株抗體有更佳的療效，抑制癌細胞成長的效果更好，實驗動物存活時間較長。另一核心抗體產品SOA201三特異性銜接雙免疫細胞抗體，以EphA10作為腫瘤標靶所設計的抗體靶頭，只針對腫瘤細胞進行結合，不會對正常細胞產生影響，又可同時銜接T細胞及自然殺手細胞，可有效抑制腫瘤生長，提高實驗動物存活率。

另外，SOB101外泌體搭載核酸與化療藥物，是台灣第一個將外泌體應用在癌症治療的藥物。所搭載的核酸藥物可抑制腫瘤的遠端轉移及侵犯能力，而同時攜帶化療藥物，更可達到直接毒殺腫瘤細胞的作用，這樣的藥物作用機制可以遏止腫瘤細胞因化學治療後的轉移，能更有效的清除腫瘤細胞。