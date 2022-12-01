中部科學園區管理局整合園區廠商，在「2022台灣醫療科技展」的「科學園區主題館」秀出計畫成果。(中科提供)

「2022台灣醫療科技展」登場，中部科學園區管理局整合園區廠商，針對「加速中部地區生醫產業創新計畫」、「中科精準健康產業跨域推升計畫」等方面，以「科學園區主題館」的聯展方式呈現計畫成果，另包括上銀科技、芮生生醫、聯讚精密、瑞基海洋、藥華醫藥、承鋆生醫等6家廠商也設攤，展現他們在精準健康、微創手術醫材、智慧輔具等方面的量能。

「科學園區主題館中科專區」內設有久方生技研發製造「久方」無線超音波刀、旭東機械開發數位玻片螢光掃描儀、開啟基因全自動循環游離腫瘤核酸純化儀等精準檢測創新醫材產品，其中多項產品是由台灣自主研發製造的高階醫材，展現中科近年推動中部地區產學研醫鏈結有成，生醫產業研發製造的堅強實力。

中科管理局表示，落實政府推動六大核心戰略產業政策，今年起推動「精準健康產業跨域推升計畫」，運用中部地區精密機械與光電產業利基，將自動控制、機械設計、光電量測等專業技術導引至智慧醫療及生醫產業，鼓勵廠商投入產品研發與設計製造，並以「鏈結中部產學研醫合作，促成精準健康產品臨床驗證」為目標，深化國產國用與臨床驗證行銷，促成國內生醫產品商品化與市場拓銷，頗有成績。