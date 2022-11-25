上海航交所公布最新上海出口集裝箱運價指數（SCFI），如預期持續下挫，連跌23周，但跌幅收斂，指數來到1229.9點，下跌72點，跌幅5.51％。主要遠洋航線除了地中海外，其餘跌幅都有縮小。

各航線最新的運價方面，遠東-美西線每FEU(標準40呎櫃)來到1496點美元，下跌63美元，跌幅4.04％；遠東-美東線每FEU(標準40呎櫃)本周為3687美元，下跌190美元，跌幅4.9％；遠東-歐洲線每TEU(標準20呎櫃)為1100美元，較上周下跌72美元，跌幅6.14％；遠東-地中海線每TEU(20呎櫃)運價1842美元，下跌125美元，跌幅6.35％。

近洋線方面，遠東-日本關西每TEU(20呎櫃)上漲5美元，為336美元；遠東-日本關東每TEU(20呎櫃)上漲29美元，為337美元；遠東-東南亞每TEU(20呎櫃)下跌24美元，為303美元；遠東-韓國每TEU(20呎櫃)下跌3美元，為251美元。