力挺黃偉哲連任的支持者於全市37區舉辦「台南齊步走」。(黃偉哲競總提供／曹婷婷台南傳真)

力挺黃偉哲連任的支持者於全市37區舉辦「台南齊步走」。(黃偉哲競總提供／曹婷婷台南傳真)

台南市長黃偉哲今晚7點於競選總部舉行「站出來挺台南」選前之夜，力挺黃偉哲連任的支持者同步於晚間6點在37區舉辦「台南齊步走」，各區支持者召集並串聯里長、議員候選人，穿梭巷弄逐戶向民眾拜票，懇請明天踴躍投票。

東區建設促進會會長王建源表示，黃偉哲任內扶老攜幼照顧方面、市政建設方面都有好成績，甚至在多項全國評比中，都讓台南拿下多項第一，讓市民朋友備感榮耀，因此響應「台南齊步走」號召。

對於各區支持者兵分37路響應「台南齊步走」，黃偉哲說，看到支持者熱情掃街拜票，展現台南人的團結與人情味，相當感動，他也呼籲大家明天一定要站出來踴躍投票，繼續「支持台南、相信台南、看好台南」。黃偉哲也在東區東門路一帶徒步拜票，他除了跟支持者擊掌，也逐一跟街邊店家打招呼。

黃偉哲競總發言人李退之表示，每位挺身站出來響應的市民，都用各自方式幫忙拉票、幫忙催票，是台南最動人也最溫馨畫面，最後決勝關頭串聯37區支持者跟在地候選人，「讓各地市民當市政最佳代言人」。