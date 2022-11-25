民進黨台北市長候選人陳時中今天在大雨滂沱下舉辦「為台北挺身而出」選前之夜。陳時中感性表示，選舉期間受到對手抹黑，抹煞台灣整體防疫成果，真心希望從明天開始那些對台灣防疫成果的抹黑攻擊可以隨著選舉結束。

「這樣的雨你看不到我的淚水，但我的心裡都是痛。」陳時中拜託台北市民，如果曾經受過醫護人員照顧、曾經接種過疫苗、曾經戴過台灣製的口罩，「我拜託大家不要因為我，抹煞他們的努力。」

陳時中說，這場選舉不是要還他公道，他的個人榮辱也不是那麼重要，可是也不要因為政治上立場不同抹煞他們的專業服務，要給他們公道。國家能團結、台北能進步，這樣選舉才有意思。

陳時中的選前之夜選在民進黨中央黨部前的北平東路舉辦，陳時中表示，蔡總統2016、2020的兩次勝選之夜也都是在這舉行，「我相信我能承襲這樣的勝選，明天晚上我們還是在這裡一起迎接台北市的新世代，我們一定要贏、而且一定會贏，一起在這裡迎接勝選！」