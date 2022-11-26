葡萄牙球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）在比賽中吃東西的鏡頭引起球迷熱議，他對迦納一戰時把手伸進褲襠裡掏了5秒鐘，摸出一個東西塞進嘴裡嚼食。這個畫面讓一些支持者傻眼，雖然C羅只是從褲子口袋拿東西出來，但是看起來實在不太雅觀，網友不禁疑惑「那是什麼，他在吃自己的XX嗎？」「失業已經開始衝擊他了。」

一些比較健康的推測是能量棒、糖果巧克力之類的，或者是菸草，甚至有人懷疑是違禁物品。眼看愈傳愈誇張，葡萄牙足總告訴美媒《The Athletic》，其實C羅當時拿出的只是口香糖。C羅也不是第一次在比賽裡掏東西吃了，但這次是在世足賽舞台，格外引人側目。

葡萄牙終場3比2戰勝迦納，葡萄牙直到下半場才由C羅在禁區吸引犯規，親自操刀罰進12碼得分，創下連續5屆世足進球的紀錄。C羅做出招牌的SIUUU動作慶祝，被認為「不尊重對手」，然而迦納球員表示他們不覺得有被C羅冒犯。

C羅正面臨職業生涯小小的危機，他在世足揭幕前公開批評老東家曼聯，自稱「感覺被曼聯被判」，結果曼聯乾脆在世足開幕後宣布雙方正式決裂，C羅勢必要在世足賽後尋找新東家。