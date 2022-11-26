國民黨籍宜蘭縣長林姿妙連任，是首位獲得連任的國民黨籍縣長，林儘管被視為傳統政治人物，拙於言詞，但她任縣長後不走偏鋒，親和力佳，在人心思安氛圍獲得連任。雖然當選，但林姿妙當前的難關，還是攸關能否坐穩縣長寶座的司法判決。

林姿妙在擔任羅東鎮長時，就有意代表國民黨參選宜蘭縣長，但當時黨內並不看好她能當選，除了宜蘭基本盤面是綠大於藍，林姿妙當時在縣內知名度並不高，民進黨則是眾人爭搶選縣長，彷彿只要通過黨內初選，在縣長大選就能輕騎過關。

但選前爆發反年改抗議、台大校長遴選爭議，「拔菜」行動在各地上演，以及代表民進黨選縣長的立委陳歐珀又是頗富爭議的人物，讓林姿妙以破國民黨紀錄的12.3萬票拿下縣長。

當年選舉是公投綁大選，同時舉行的還有公民投票案，其中的「東奧正名」全台只有4縣市贊成多過反對，宜蘭縣卻是唯一贊成東奧正名為多數，但縣長當選者卻非民進黨的縣市，顯見儘管宜蘭政治版圖偏綠，但候選人本身才是選民投不投的關鍵。

林姿妙在縣長任內，逐步實現免費營養午餐等政見，這項政策還逼得她的對手、民進黨江聰淵在選戰過程不得不跟進；施政平穩外，林姿妙更積極走訪地方，不少縣民都曾經握過林姿妙的手，親和力與經營基層的程度，在宜蘭幾乎是無人可及。

今年1、2月間，林姿妙面臨從政以來最大的危機，檢廉發動搜索偵辦她等官員涉弊案，8月還被依貪汙等罪起訴，影響到林姿妙的連任，但林姿妙很快地收攏藍軍渙散的信心，國民黨選擇力挺林姿妙、不與她切割，讓藍軍重新凝聚氣勢直到開票日。

林姿妙雖然勝選，但最大的難題依舊是弊案中的判決，如一審法院依檢方起訴的案由判決林姿妙有罪，林姿妙將會被依《地方制度法》停職，無疑中斷她的從政生涯，如何在這場官司中全身而退，是林姿妙連任縣長後的首要課題。

對國民黨而言，最大的問題是「誰是林姿妙的接班人？」綜觀黨內的鄉鎮市長、縣議員等政治人物中，尚未有足以承接重擔的人物，反觀民進黨內競爭者眾，加上歷經敗選的教訓，誓言要在宜蘭重插綠旗，恐怕才是藍軍最大的隱憂。