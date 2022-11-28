劉若英「飛行日巡迴演唱會」分享許多歌曲故事。（相信音樂提供）

劉若英相隔六年到巴黎開唱。（相信音樂提供）

劉若英相隔六年到巴黎開唱。（相信音樂提供）

劉若英在演唱會上帶來多首經典歌曲。（相信音樂提供）

劉若英繼23日在英國倫敦帕拉丁劇院The London Palladium演出，法國時間26日晚上8點，她再登上巴黎會議宮（Le Palais des Congrès de Paris）舉辦「飛行日」巡迴演唱會，她笑虧自己是兼顧家庭的已婚婦女，在「上有老、下有小」的情況下，飛出來都是需要「拋家棄子」的，但看到爆滿歌迷相聚巴黎，讓她直呼好感動。

劉若英演唱會由〈彼得潘〉、〈為愛癡狂〉等歌曲揭開序幕，她激動問候大家：「終於我們又面對面聚在一起了，真是不容易對不對，我說到做到，我說要飛行到世界每一個角落跟你們相聚，我做到了。」

她也提到籌備這次「2022飛行日巡迴演唱會」其實比過往困難跟緊張，有時差的她，要歌迷做她靠山一起大聲唱歌，而來到歐洲的她，也不忘跟緊足球時事笑稱：「我很謝謝你們今天坐在這裡，要是我是你們，我可能坐在外面看足球賽。」還說在彩排時看到法國贏球，就知道今天氣氛沒問題了，幽默的對話，全場歌迷哄堂大笑。

劉若英在台上詢問歌迷從何而來？觀眾席上呼喊義大利、荷蘭、西班牙、德國、比利時、加拿大等地，這麼多歌迷為了她齊聚巴黎，令她激動不已，她透露其實演唱會名為「飛行日」，並不是要飛到哪裡，而是她希望大家在忙亂的生活之中，偶爾大家想飛出去，可以讓心稍微自由、自在一些，一席話又暖心又充滿哲語。

她也開放歌迷點歌，過程中發現一對年紀非常小的雙胞胎歌迷，她詢問對方：「你不覺得你這時候應該回去睡覺了嗎？叫爸爸媽媽趕快帶你回去睡覺了。」一旁的媽媽秒答：「他說他不睡，因為奶茶阿姨又美又瘦，歌又唱的好聽。」甜嘴撩奶茶，也讓現場氣氛熱烈起來，最後，全場在〈後來〉的大合唱中畫下完美句點。