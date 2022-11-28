隨著本土疫情趨緩，指揮中心同意，將從12月1日起適度放寬戴口罩等防疫措施，其中室外空間、室外場所，取消應全程戴口罩規定、室內KTV唱歌也免戴罩，餐飲場所也取消宴席不得逐桌敬酒敬茶規定。
除了百貨須維持室內戴口罩規範外，Outlet因戶外逛街區域大，也看好取消室外口罩規定後，民眾的出遊趨勢，其中高雄Skm Park Outlets指出，因商場戶外區域面積大且多出入口，待口罩令逐步開放後，會提升民眾外出遊玩、購物的意願，來客估計增加1成。MITSUI OUTLET PARK三井表示，將持續於各出入口提醒，進入室內空間的顧客配戴口罩，保持滾動式調整。
台中銀櫃KTV董事長江忠融表示，目前客人已恢復到8成5至9成，隨著疫情趨緩，年輕人大多已無懼疫情，希望取消唱歌口罩令後，來客能完全恢復到2019年的水準。
SOGO百貨台北館觀察，月中周年慶時就受惠口罩鬆綁將至，帶動彩妝2位數成長，其中底妝類成長2成，眼影盤也有3成業績成長，另脣彩類更飆出倍數業績，忠孝館、復興館脣膏在周慶首波就售出約1萬5000支。
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