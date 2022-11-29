卡達世界盃足球賽H組的葡萄牙今天對決烏拉圭，靠著費南德斯在下半場長射入網及傷停補時階段踢進罰球，獨進2球的表現幫助葡萄牙以2比0擊敗烏拉圭，並成功晉級世足賽16強。

兩隊今天在上半場互有攻勢，世界盃官網數據顯示，葡萄牙共有9次射門，僅1次射正，烏拉圭4次射門、1次射正，雙方都繳白卷，以0比0平手進入中場休息。

到了下半場第54分鐘，費南德斯（Bruno Fernandes）在禁區外起腳射門入網，讓葡萄牙取得1比0領先，之後他又於傷停補時的第3分鐘掌握12碼罰球機會成功破網，葡萄牙最終就以2比0獲勝。

世界盃足球賽H組4隊都已經踢完2場比賽，拿下2勝的葡萄牙以6分積分晉級16強，迦納以3分積分位居第2名，南韓與烏拉圭都只有1分積分。

除了葡萄牙，已經確定闖進16強的其他球隊還有法國和巴西。

世足賽32隊分成8組，每組進行小組循環賽，取分組前2名晉級16強。

葡萄牙下一場比賽將於台灣時間12月2日晚間11時迎戰南韓，烏拉圭下一場比賽也在12月2日晚間11時對陣迦納，屆時將決定H組另一支進入16強的隊伍。（譯者：陳彥鈞）1111129