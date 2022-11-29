高雄一名按摩師，趁按摩一名年輕女客時，不斷問她「妳有沒有自慰過「、「有沒有和男友發生性關係」，甚至直接手按壓女客的大腿內側與陰部，甚至一度獸性大發爬上床狂按女方下體，女方事後不堪受辱提告，按摩師一審被判1年，他上訴坦承犯罪，並與女方達成和解，高雄高分院維持1年刑度，另宣告緩刑3年。

根據判決書，一名年輕女子小美前往某足體按摩店進行按摩時，男按摩師先主動以和性事相關之話題與她聊天，並在她之大腿內側及陰部位置來回按壓進行試探，小美察覺異狀，立刻要求將按摩部位更改至頭部，但按摩師卻持續以雙手按壓小美之大腿內側及陰部，直到聽聞其他按摩師及客人上樓之聲響始停手。之後小美不堪受辱，翌日由友人陪同前往警局報案。

小美控訴，她當天穿著自己的衣服讓被告進行按摩，按摩師先按摩背部後再翻到正面，這時突然問她「妳有沒有自慰過「、「有沒有和男友發生性關係」，之後就爬到床上，手在大腿內側及陰部游移，但她當面制止要求改按壓頭部，按摩師仍持續按壓大腿內側及下體，過程約莫10幾分鐘，直到有其他客人上樓時，按摩師才慌張地從床上跳下來，再把隔開按摩床之門簾拉上

但是按摩師喊冤表示，他雖有與小美提及與性事相關之話題，並按摩她大腿內側，但位置約是膝蓋上方10公分處，未按壓陰部。辯護律師也辯稱：若按摩師要對小美猥褻，當應刻意拉起門簾避免遭他人發現，且現場為開放空間，按摩師若強制猥褻，小美應可嚇止並對外求救，但小美於按摩過程中均未曾質疑或制止被告，甚至對外求助，結帳時尚與按摩師聊天將近10分鐘，且面露笑容，過程中均未向在場職員或客人反應或呼救，甚至同意按摩師加通訊軟體LINE之好友，之後未曾以LINE質問。

但小美的友人證稱，小美在案發當晚，跟她講述遭猥褻之過程情緒時不斷哭泣、有點自責、焦慮，且不知所措，且持續低潮一陣子，表示想到那件事情就會睡不著，且她只要提到這件事情，小美就會心情低落跟焦慮。

一審合議庭依強制猥褻罪，判按摩師有期徒刑1年。但男方不服上訴，高雄高分院審理期間，他才坦承有在對女客人按摩時開黃腔及猥褻下體。法官考量按摩師坦承犯罪且達成調解，維持一審原判，並宣告緩刑3年，緩刑期間要向公益機構提供60小時勞務，並接受法治教育2場次。