操場得癌症？有男子在網上分享1處學校的操場跑道上，有5顆如「巨大痘痘」般的隆起物，且分別錯落在周邊草皮與跑道上，有網友認為這好像痘痘一樣想擠，還有網友則表示可能是雨下太大導致PU跑道膨脹，搓破就會有一堆水跑出來，另外，有網友質疑原PO的照片是不是P圖，其實這是位於高雄明宗國小內的創意操場跑道。

一名男子在臉書社團「爆廢公社二館」發文，並上傳3張照片，照片中在某學校操場跑道，該跑道不僅是圓形跑道，且跑道與周邊草皮竟然像一顆顆如「巨大痘痘」般的隆起物；原PO也在貼文寫下「200公尺障礙賽，這是什麼理念」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「很想拿痘針戳看看」、「跑道激凸啊」、「很特別啊！這很有創意」、「跑道拔罐」、「太熱曬出包來嗎」、「好像痔瘡」、「操場得癌症？」、「青春期，長痘痘？」、「這操場長痘痘，可惡想擠」。

另外還有網友質疑這幾張照片疑似是P圖「P得也太假」、「感覺像P上去的」、「這真的不是p圖嗎？」、「P圖啦」、「還以為是p的」，也有網友認為「雨下太大導致泥土吸收雨水來不及就會膨脹，PU跑道跟高爾夫球場常常看的到，踩上去很好玩，戳破就是一堆水跑出來而已」。

據了解，其實這跑道位於高雄市湖內區的明宗國小內，而這跑道不是921大地震造成的地層隆起，而是全校師生一起討論出來的創意「冰淇淋跑道」，因為小學生喜歡跑操場玩，於是在跑道上加入5球冰淇淋的造型，讓操場、跑道就像遊樂園一樣有趣。