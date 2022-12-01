有網友貼出高雄市明宗國小的操場跑道，表示操場上特別設計的突起半圓好像「痘痘」一樣，也有網友回覆像921地震時，被震到隆起的操場跑道。1日高雄市教育局親自揭開這「痘痘」跑道的神祕面紗，其實操場正式名稱為「冰淇淋跑道」，而跑道半圓的設計是為了讓學生發揮創意玩法，也能享受征服、俯瞰的悸動。

明宗國小位於高雄市湖內區，因操場使用多年，PU層已磨平，樹根更是亂竄隆起，因此明宗國小才重新整修跑道，並將跑道規畫成「0」與「8」的創意造型，再搭配5顆半圓球體，讓跑道成為獨一無二的「冰淇淋跑道」。

而引發熱議的5顆「痘痘」，設計發想是由小山丘而來，明宗國小希望學生能夠在「5球冰淇淋」小山上享受征服、俯瞰的悸動，也讓學生每天都可以製造創新的玩味，更是學童思考想像的菜單。

明宗國小校長黃俊傑表示，「冰淇淋跑道」其實是一種創意發想，讓學生在操場上不只是可以跑，也可以跳，更可以躺著享受；學生想要怎麼玩就怎麼玩，讓學生發揮創意找尋新玩法。嶄新的全密室PU跑道，再度提供舒適安全的活動空間，師生及社區人士都可以一起使用。