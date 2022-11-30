阿根廷vs波蘭，比賽時間: 12/1 03:00

KS運彩分析推薦: 小分（預測運彩盤:2.5）

最激烈的分組，每一支球隊都還有機會能夠晉級，波蘭目前分組第一，阿根廷則是第二，雖然跟阿拉伯同積分，但靠著淨勝球較優的情況，還能排在分組第二的位置。

阿根廷本場最好的辦法就是贏下來比賽，就確定能晉級，上一場後防終於醒過來，送給墨西哥一個蛋，本場面對進攻強度也不是太出色的波蘭，後防應當還是能給予波蘭不少麻煩，爭取搶積分的機會。

波蘭本屆暫居分組第一，靠的就是他們優異的防守，連續兩場都固守城池，沒有讓對手越雷池一步，本場面對強敵阿根廷，為了要晉級，勢必會將後防再作提升，拚和即可。

兩隊目的不大一樣，波蘭只要和局基本上就能晉級，而阿根廷也是至少要和局才有機會能夠晉級，但還得祈禱阿拉伯別再爆冷，兩隊後防強度都非常優異，本場就算0:0可能也不用太意外，對於小分更是利多，推薦小分。