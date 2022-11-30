苗栗縣卓蘭鎮公所徐姓前祕書，平日協助處理鎮政及業務協調、核稿等事項，擁有決定清潔隊員任用權，涉嫌於2015年、2016年間，收受賴姓鎮民、張姓女鎮民代表各50萬元紅包，分別讓其子錄取清潔隊員，徐一、二審判4年10月徒刑，張女具法定職務權限之公務員，二審判5月。

判決書指出，賴姓鎮民打聽卓蘭鎮清潔隊員出缺，需打通關係才能錄取，為讓兒子順利錄取清潔隊隊員，即於2015年間4月，到卓蘭鎮公所拜會徐姓前祕書，表示為兒子爭取清潔隊員職缺，當下徐沒有立刻拒絕賴姓鎮民請求。

同年，賴姓鎮民兒子參加清潔隊隊員甄選面試公布錄取，賴再度拜訪，徐告知「已錄取了，沒問題，剩下讓程序去跑」等語，並暗示賴期約賄賂，事後賴將50萬元現金，以牛皮紙袋包裝後交付予徐。

2016年11月張姓女鎮民代表，向徐表示其子有意願報考，在考取職業大貨車駕照，徐交辦下去並簽核決行錄取女代表之子，同年12月公告錄取為卓蘭鎮清潔隊隊員，事後將50萬元現金之紙袋交予徐。

法官認為，徐明知該筆現金是依其職務權限，核定錄取2人為卓蘭鎮清潔隊隊員之對價，竟仍基於對於職務上之行為收受賄賂之犯意，收受上開賄賂並陸續將之花用殆盡。

一、二審依不違背職務收受賄賂罪，判徐男4年10月，褫奪公權5年；另依交付賄賂罪，賴姓鎮民判3月、得易科、緩刑2年、褫奪公權1年，張姓女鎮民代表因二審認罪改判5月徒刑、緩刑2年、褫奪公權1年，併科罰金10萬元。