社團法人南投縣基督教青年會獲頒「非營利團體獎」。(中彰投分署提供)

勞動部舉辦的「國家人才發展獎」名單揭曉，勞動力發展署中彰投分署轄內共有精呈科技公司、南投縣基督教青年會、中華食品安全管制系統發展協會及私立四季藝術幼兒園獲獎，中彰投分署指出，這4個單位在人才培育上均有其獨到之處，可作為其他轄區企業推動員工培訓的參考。

「國家人才發展獎」是台灣人力資源領域首屈一指的尊榮獎項，這次得獎名單公布，精呈科技公司獲頒「中小企業獎」，南投縣基督教青年會及中華食品安全管制系統發展協會皆奪下「非營利團體獎」，另四季藝術幼兒園則獲頒「非營利團體獎」。

中彰投分署長劉秀貞表示，國際人力資源發展趨勢近幾年從原本的重視訓練(Training)，逐漸轉向為強調學習(Learning)，且關注績效的連結與呈現(Performing)，勞動部推動的「國家人才發展獎」遵循此精神，期盼透過獎項鼓勵企業及機關推動人力資源品質改善。

中彰投分署指出，精呈科技從企業內部展開人才培訓，搭配職務輪調，促進員工的合作與學習，將「敏捷研發」結合「精實生產」，成功建立高度全球競爭力；其2020年起就與中彰投分署合作，運用「青年就業旗艦計畫」提供社會新鮮人工作崗位訓練計畫，並導入勞動部「充電再出發訓練計畫」資源，去年更申請「企業人力資源提升計畫」等資源。

另四季藝術幼兒園運用「企業人力資源提升計畫」精進人力資本，且運用「青年就業旗艦計畫」資源，讓有志投入該領域的青年有工作學習的機會，並積極推動幼教產業數位轉型，2020年即啟動「四季藝術智慧學校e指通」，解決教育專業人才養成的困難。