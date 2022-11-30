簡單的快樂！現今人幾乎人手1支手機，在捷運上、路邊，吃飯、出遊時都會拿出手機玩手遊，或上社群網站，有男子在街頭看見1名阿伯，低著頭猛按按鍵玩著「第一代手遊」；這一幕畫面也分享在網路上，引起網友紛紛留言「偶爾在雜貨店看到還會玩一下」、「早餐店牛奶都會附的玩具」。

一名男子在臉書社團「路上觀察學院」發文，並上傳1張照片，照片中有名穿著橘黑條紋的阿伯，坐在石椅上翹著二郎腿，低著頭似乎在滑手機，仔細一看，原來阿伯在玩一款懷舊的掌上型遊戲。

貼文一出，網友紛紛留言表示「沒有藍光，不傷眼」、「這個很好玩欸，為了好勝心可以按好久」、「讓他回到兒時的回憶，無憂無慮」、「早餐店牛奶都會附的玩具」、「我爸也可以跟小孩玩這個玩的很認真」、「簡單的快樂」、「我姪女的是PSP造型」、「第一代手遊」、「泡泡套圈圈」、「酷耶！復古風正當道」、「偶爾在雜貨店看到還會玩一下」。

據了解，這一款「泡泡套圈圈」的玩具掀起許多人的童年回憶，且有許多種顏色及款式可挑，而照片中阿伯手持的是手機造型，用單手就可玩。