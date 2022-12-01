台北市第三選區（中山、北松山）立委補選周五前須完成登記，民進黨確定徵召壯闊台灣聯盟理事長、前台北市黨部主委吳怡農再戰。對此，台北市議員游淑慧認為，吳怡農當市黨部主委時被看破手腳，因為沒什麼作為。此外，游淑慧提及吳怡農輔選江志銘時，沿路一直喊「壯闊台灣」，讓她直呼像義和團一樣，並認為這樣要選立委，「蠻弔詭的」。

游淑慧30日在政論節目《少康戰情室》中指出，吳怡農在2020選立委時聲勢很高，但她覺得吳怡農當台北市黨部主委的這段時間，有點被看破手腳，因為沒有什麼作為。此外，游淑慧提到，日前在菜市場與吳怡農狹路相逢，當時吳怡農是去輔選江志銘，並沿路一直喊壯闊台灣，該景象讓游淑慧直呼「像義和團一樣」，游淑慧也笑稱這樣要選立委，「我覺得蠻弔詭的」。

至於國民黨內呼聲最高的北市議員王鴻薇說，若黨中央強行徵召，她會說「我不能、我也不會參選」。王鴻薇強調「不是避戰，也不怕吳怡農，是擔心自己背負落跑罪名」。對此，游淑慧表示，成大事者不拘小節，對選民而言，王鴻薇並沒有換選區，還是照顧同樣一個地方的選民，「這叫落跑嗎？我也覺得沒有」，她認為就同一選區，只是選不同職務而已。

游淑慧表示，希望王鴻薇能改變心意，畢竟她就是即戰力，剛選完地方熱度還在，且是國民黨這次大勝很主要功臣，若加上蔣萬安勝選的氣勢下去輔選，游淑慧認為勝率很高。