好久沒吃趙記大餛飩了，晚上快九點時路過，就入內吃一碗唄。

店家以上海菜肉餛飩為招牌，包成枕頭狀的餛飩，個頭蠻大的，菜肉餛飩分為大、中、小碗，裡面則有十、八、六個菜肉餛飩，一般人吃個小碗，就能餵飽肚皮，能吃中碗，就已算是大胃王。

餛飩內餡，以青江菜、豬肉為主，再加雞蛋、酌料、香油攪拌，湯頭用的是煮餛飩的清湯，配上蛋絲、紫菜絲、榨菜末來添味。如此搭配，凸顯了菜肉餛飩的鮮味，也可以順著熱湯方便進食，尤其，微涼的夜晚，吃上一碗菜肉餛飩，暖了腸胃，渾身舒服。

在主角菜肉餛飩之外，店家料理的各項小菜，也是稱職的配角，其中，豆干先用油炸過，再滷到入味，小小一碟，風味獨特啊！菜肉餛飩是上海小吃之一，店家多年來維持一定水準，不容易，桃源街美食不少，店家從一家店面增至三家店面，可見其功力。

作者為前中央社社長、前央廣總台長

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