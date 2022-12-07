台東市民陳志誠的母親是台南人，擅長製作各種道地的台南小吃，在台東賣50年的肉包、菜包頗有名氣，最近他傳承母親的好手藝，賣起家傳台南擔仔麵，附1尾白蝦，尤其是擔仔麵的靈魂「肉燥」，一定要炭火慢煨1天，1碗銅板價50元有找，挑嘴的客人嘗過以後都說「沒錯，就是這個味道」。

在台東市經營煙燻冰鎮滷味的陳志誠說，古早味的台南擔仔麵，遵照媽媽的叮囑，豬肉部位必須是不油不膩，絞肉一定要炭火慢煨1天，讓肉燥吸滿滷汁，湯頭用豬大骨、雞骨、蝦頭及蔬菜熬煮3個小時，才能讓麵入湯，鮮美的湯頭加上靈魂的肉燥，相得益彰。

陳志誠表示，媽媽是土生土長的台南人，會做各種台南小吃，在台東賣肉包、菜包頗有名氣，近幾年身體狀況不佳而停止營業，不過念茲在茲的還是希望兒子賣台南擔仔麵，傳承她的好手藝。

陳志誠指出，台南擔仔麵使用台東無汙染的三和海水養殖場現撈白蝦入麵，小碗1碗銅板價45元、大碗55元，都附1尾新鮮白蝦，滷蛋採用鴨蛋，要多加15元。