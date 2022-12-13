中央氣象局最新資訊，12日23時52分發生芮氏規模4.0地震，地震深度14.5公里，震央位於台東縣政府東北東方22.2公里（位於台灣東南部海域），最大震度台東縣3級。（編輯：陳彥鈞）1111213

04：14臺東極淺層地震 規模4.0、最大震度4級
台東推動全民篩檢及C肝治療受表揚 全縣治療率逾9成
醫界新突破 台東馬偕重症團隊獲內科醫學會研究首獎
#0地震 #最大震度 #台東縣 #3級 #東南部海域