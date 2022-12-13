東南部海域規模4.0地震 最大震度台東縣3級 04:412022/12/13 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 東南部海域規模4.0地震 最大震度台東縣3級。（圖取自氣象局網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局最新資訊，12日23時52分發生芮氏規模4.0地震，地震深度14.5公里，震央位於台東縣政府東北東方22.2公里（位於台灣東南部海域），最大震度台東縣3級。（編輯：陳彥鈞）1111213 04：14臺東極淺層地震 規模4.0、最大震度4級 台東推動全民篩檢及C肝治療受表揚 全縣治療率逾9成 醫界新突破 台東馬偕重症團隊獲內科醫學會研究首獎 #0地震 #最大震度 #台東縣 #3級 #東南部海域 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台東縣消防局月曆 2女隊員成嬌點 04:102022/12/01 地方新聞 台東南迴驛盜用屏東藝術家作品 台東縣府回應了 12:462022/12/07 寶島 舊尚武市場打造地方創生基地 培育人才創造青年新契機 12:342022/12/06 寶島 台東男超載酒駕自撞 自小客車內竟擠進5大5小共10人 16:262022/12/03 社會 台東縣政府培育英語人才 營造國際友善接待城市 17:152022/12/05 寶島 鄉公所女祕書酒駕未依現行犯移送 台東縣警局處分3人 17:242022/12/09 社會 交通安全教育向下扎根 台東縣榮獲「金安獎」 單項績優 17:392022/12/07 寶島 台東科技執法已祭出逾4千張紅單 最常開罰路段出爐 11:212022/12/09 生活 台東永續方舟館 數位互動寓教於樂 04:102022/12/04 地方新聞 傳承母親的好味道 台東賣台南擔仔麵佛心銅版價 17:362022/12/07 生活 呼吸芬多精 知本遊樂區派對10日登場4大主題療癒旅行 16:322022/12/05 生活 影》金曲培訓班合輯出版 展現在地豐富音樂特色 17:122022/12/11 生活 推交通安全教育 台東信義國小學童向來往車輛鞠躬行禮 17:322022/12/12 寶島 第8屆青少年創意發明競賽登場 學生用創意解決生活難題 14:222022/12/09 寶島 屏東藝術家作品遭南迴驛盜用 台東縣府回應了 12:222022/12/07 寶島 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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