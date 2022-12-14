耶誕鈴聲響起，台東縣議會今年以「耶誕糖果樂園」為主題，將於16日舉辦點燈活動，設計團隊特別打造了爬上議會頂樓的耶誕老人，號稱是「使命必達的也要把禮物送到大家手上」，也有人說像小偷，民眾都覺得很有創意，超有哏！

台東縣議會表示，今年的佈置以「耶誕糖果樂園」為主題，還有巨型充氣耶誕老人爬上15公尺高議會屋頂。（陳雅惠提供）

「台東縣議會遭小偷，竊賊著紅色外衣」縣議員黃治維在臉書貼出照片，耶誕老人竟然爬上議會頂樓，民眾都覺得很有哏，很有創意，有網友留言「蜘蛛人變胖了」、「感覺像翹家的孩子」、「好辛苦的耶誕老公公」，黃治維笑稱，是因為耶誕老人找不到煙囪。

台東縣議會表示，喜迎歡樂耶誕節，每年都會在議會北花園裝置燈飾，今年以「耶誕糖果樂園」為主題，除了有各式糖果氣球以外，還有夢幻光廊隧道，及巨型充氣耶誕老人爬上15公尺高議會屋頂， 將於16日晚上5：30舉行點燈儀式。當天現場前300名大小朋友，在臉書打卡寫下「耶誕糖果樂園in台東縣議會 」並分享，即可領取點心券。