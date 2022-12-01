女星曾智希有著甜美臉蛋及清新氣質，一出道就深受大眾喜愛，更被網友封為「小郭雪芙」，8月份與男星陳志強登記結婚的她，上個月和眾多好友前往泰國旅行，也不定時曬出各種性感美照，昨(30日)再次曬出一系列比基尼照造福送粉絲，讓所有人眼睛狂吃冰淇淋。

曾智希在臉書曬出一系列比基尼照，只見她穿著抹茶綠比基尼，除了傲人上圍呼之欲出，全身雪白肌膚及零贅肉的火辣魔鬼曲線更是一覽無遺，而她也擺出各種性感撩人姿勢，讓所有粉絲大飽眼福，接著寫道：「今天變冷了，但我的心還在泰國，請容我在po幾張寫真照」，最後還hashtag「攝影師拍的好好加雞腿」、「終於瘦一點了」。

曾智希一系列養眼照曝光後，粉絲也紛紛留言：「又漂亮又性感，越來越正惹」、「看到照片彷彿到了夏天」、「好美的智希，彷彿是天庭下凡來的仙女」、「智希姊姊太美惹吧，超愛這組寫真～如果有出我一定全包了」、「不小心放大看了」、「智希真的是好美好辣好可愛呦」、「儘量發大家很可以的」。

曾智希和大10多歲陳志強公開交往近6年，男方8月時在臉書公開半裸床照宣布「我們結婚了」，曾智希坦言由於男方身邊很多人婚姻不順，導致小倆口遲疑是否要結婚，但後來想想生活開心就好，不過對於登記結婚是否有浪漫求婚橋段，雙方則是沒有多做回應。