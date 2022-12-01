女星唐玲2019年罹患胃癌，不僅經過8次化療，為了保命還陸續切掉子宮、卵巢和胃，未料癌細胞轉移，目前被診斷是胃癌4期，樂觀面對病魔的她，常在社群紀錄抗癌點滴，不過今（1）日凌晨在臉書發文表示被報導「生命只剩3個月」，讓她無奈表示會造成誤會。

唐玲今（1）日在臉書發文表示「原來大嘴娛記這樣說我」，接著在留言區附上新聞連結，影片長度近14分鐘，內容記錄著她抗癌以來的點滴，不過卻下著「唐玲生命只剩3個月！42歲至今未婚真相驚人，現遺囑內容曝光看哭眾人」的聳動標題，似乎想吸引眾人目光，藉此衝高點閱率，對此，她也親上火線強調會造成誤會。

唐玲表示該媒體的聳動標題會造成誤會。(唐玲Linh Linh 臉書)

諸多網友見狀也紛紛為唐玲抱不平：「這報導太過份了」、「未考慮當事人感受」、「真的是超扯，怎都沒有求證事實，搞不清楚狀況就亂報導」、「蹭熱度，亂七八糟的報導」、「太誇張了，怎麼可以這樣亂報導」、「有些報導都亂亂寫，只為了騙點閱率，不要太在意」、「媒體就喜歡誇大。不然沒人要看」、「一些沒有道德的臭嘴」。

唐玲日前出席活動時，透露這些年抗癌花費已200多萬，目前正猶豫是否要繼續化療，由於醫生說法不太一致，所以選擇中間值，邊觀察邊治，目前也申請到新的免疫藥物，希望能幫助病情，接著透露身體狀況「平常會有疲憊、腦霧的感覺，也因為化療會影響手指、腳趾的末梢神經，常會感覺麻麻的」。