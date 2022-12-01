威廉凱特入境隨俗 在波士頓觀賞職籃賽

威廉凱特夫婦抵達波士頓 台裔市長吳弭與丈夫和兩個兒子親迎

威爾斯親王夫婦威廉和凱特在女王過世後，周三首度外訪，飛抵美國東岸波士頓，展開為期3天的行程。他們先由麻州州長貝克（Charlie Baker）接待，接著在波士頓市政廳會見了台裔市長吳弭。

據《每日郵報》（Daily Mail）1日報導，這次威廉和凱特訪美的重頭戲，就是周五為5名受獎人頒發威廉所設立，各可獲得100萬英鎊（近4,000萬台幣）獎金的「為地球奮鬥獎」（The Earthshot Prize）。不過，在開幕活動中，兩人還沒上台，就遭身為開幕演說主講人之一的非裔牧師，也是當地的環保首長懷特-哈夢德（Mariama White-Hammond）打臉。

她在開幕時發表了措辭強烈的演說，告訴台下觀眾，「想想殖民主義和種族主義的遺毒，尤其是它們對氣候變遷的影響」。

The reverend spoke hours after a spokesperson for the Prince of Wales condemned "unacceptable" comments from a member of the royal household. https://t.co/Yu2ql928Np — HuffPost (@HuffPost) December 1, 2022

威廉凱特訪美 但遭威廉教母赫喜（Susan Hussey）的種族主義言論波及

事實上，就在幾個小時前，威廉83歲的教母赫喜（Susan Hussey）夫人周二晚才在白金漢宮的慈善活動中，不斷追根究柢，猛問非裔反家暴慈善機構「姊妹空間」（Sistah Space）創辦人佛蘭妮（Ngozi Fulani）的出身。當佛蘭妮告訴她，自己生在英國時，她還不停問對方，到底是從非洲什麼地方來的。而佛蘭妮事後表示，她覺得被冒犯。

由於引發種族主義爭議的軒然大波，後來赫喜不僅致歉，也辭去王后伴臣（Queen’s Companion）的職務。

儘管威廉還沒上台，就受了震撼教育，但後來仍笑容可掬地上台，表達個人首度在波士頓主持「為地球奮鬥獎」的喜悅。「凱瑟琳和我都十分高興，今天能和各位在一起，」他說，「這是我們第一次在波士頓這美好的城市執行任務，我們將為本周五舉行的『為地球奮鬥獎』開始倒數。」而白宮已表示，美國總統拜登12月2日將會見威廉和凱特夫婦。