男女在交往過程難免會因意見不同發生摩擦，若能好好溝通就有機會化解歧異，找出解決問題的方法，但《摘星工廠》運勢專欄指出，金牛男、巨蟹男、水瓶男和女友發生口角時，習慣用冷處理的方式，隨對方吵鬧，結果讓衝突更擴大。

▍金牛男

金牛男唇槍舌戰的功夫比較鈍，加上擅長忍耐，一般很難跟女友吵起來，如果女友非要跟他吵，他們多半會選擇不回應，隨便女友怎麼鬧，只要不搭話就能早點結束，這時如果女友的心思特別敏感，會被金牛座看似讓步的沉默給氣到，這時脾氣非常硬的金牛座也會被激怒，變得更懶得解釋或溝通。

▍巨蟹男

巨蟹男因為顧忌多，就算真的氣上了頭，也會忍下來，用妥協讓步去避免不好的事情發生，在朋友眼中，巨蟹男是很好說話的，但在女友眼中，當巨蟹男被欺負時只會私下發牢騷，有話不敢在外面講，只會回家跟女友吐苦水，讓女友看了就生氣。

▍水瓶男

水瓶男非常愛辯論，但當水瓶座不跟對方爭吵，反而讓步時，最大的可能是，他們覺得對方在無理取鬧，沒必要吵，會用上帝角度靜靜的看著，讓對方氣到不行。