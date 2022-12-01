老牌食品廠桂冠以湯圓及火鍋料在國內市場居壓倒性優勢領先，近年成立「桂冠營養研究室」，積極跨足健康營養領域，經過約4年的布局，逐漸開花結果，相關產品從原本在誠品、citySuper等利基通路測試水溫，最近首度打進全聯、家樂福等大眾通路，象徵新事業準備起飛。

桂冠董事長王亞倫1日出席台灣醫療科技展時表示，台灣2025年即將邁入超高齡社會，平均5個人就有1個人超過65歲，如何健康老化，最佳辦法就是從飲食做起，桂冠營養研究室希望結合食品專業與營養科學，讓營養的東西也可以很美味。

桂冠投入2,000萬元，從2018年起攜手陽明交通大學展開5年的產學合作研究計畫，希望讓美味營養能獲得實證。從一開始先推出「健力湯」，標榜「一包湯，就可滿足一天所需的蛋白質和膳食纖維。」到現在已經進一步發展出肉醬、花椰菜飯等主食全餐，最近更推出常溫雞精。

在通路拓展方面，桂冠的健力餐系列產品，一開始主要在自營電商銷售，以及誠品、citySuper等利基通路測試水溫，最近則是首度打進全聯、家樂福等大眾通路，象徵新事業準備起飛。

成立已超過半世紀的桂冠，以湯圓、火鍋料聞名，旗下湯圓產品在國內市占率超過8成、火鍋料市占率也超過六成，不過相關產品的生意主要集中在冬天，為了分散風險，桂冠積極拓展健康營養新市場。

桂冠攜手陽明交通大學，合作即將邁入第5年，昨天預告，接下來雙方不會分手，還要繼續走下去，下一個5年合作計畫已經在規劃中。

陽明交通大學代表、台北市立關渡醫院院長陳亮恭昨天表示，過去營養可能是一顆顆的膠囊，很難兼顧美味，惟桂冠是食品專家，透過其食品專業，和健康營養科學做結合，讓健康也可以很美味。例如每個人每天應攝取的蛋白質和膳食纖維有一個最適量，過量與缺乏都不好，透過科學實證與計算，讓民眾可以從飲食中輕鬆攝取到最適量的營養。