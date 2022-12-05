有名人夫剛和妻子新婚沒多久，妻子竟藉口加班，天天晚歸，她與妻子溝通無效，也被妻子無端指責「有親密朋友」、「結婚是為了報復自己」，某次大吵後，妻子竟離家出走，2人分居至今；對此，人妻表示自己再半年後就從科大畢業，也打算考上營養師執照後再告訴丈夫此事，不過法官認定，人夫的關懷已遭長期漠視，判准2人離婚。

依據辦決書記載，人夫提到，他在109年1月間與妻子辦理婚宴開始共同生活，並於同年5月辦理結婚登記，但是，婚後妻子時常稱要加班、工作責任制要很晚才回家，雖然他也曾和妻子溝通過，但妻子仍然繼續晚回家。

另外，他也表示自己擔任教職需早起工作，妻子常在夜晚與他起爭執，甚至執意開車出門，讓他擔憂妻子深夜獨自在外的安危；他也指出，遭妻子無端指責「有親密朋友」、「結婚是為了報復自己」、「同性戀」、「戀童癖」、「有病」、「晚上不好睡是因為虧心事做太多」、「從事教職是誤人子弟丟人現眼」等語。

甚至還時常遭受妻子詛咒「去死」、「會被雷劈」等不當言詞，壤他飽受精神上的折磨，去年5月底，他又再次和妻子溝通討論晚回家的事情，隔日妻子卻離家出走，2人分居至今，讓他無法再維持2人婚姻，訴請離婚。

人妻則表示，自己於婚前已在1間科技大學讀書，也打算婚後剛好也從科大畢業，預計要考取營養師，再向丈夫告訴此事，豈料，對方每天都誣賴她晚歸，並且，曲解2人對話訊息的意義。

她還提到丈夫的父親知道她在求學中，竟要求她將薪資繳出，對她稱「要嫁人就不要讀書」等語，不僅如此，還要求她每天下班後在晚上7點前要到家，還不斷質疑她的行蹤，她便離家回到娘家，靜思該如何面對此「男尊女卑」的家庭。

未料，當她於6月回去時，竟發現門鎖已被更換，多次傳訊息聯繫，皆遭丈夫冷漠以對，對方還表示除了離婚外，不願再有溝通接觸，但她很珍惜這段婚姻，也希望2人能屏棄前嫌有重新開始的機會，不願意離婚。

台中地院審理，人夫見妻子婚後晚歸屢傳訊息關心提醒「開車要注意安全」、「天暖要注意保暖」、「會等妳回家」等語，言語間充滿關懷、憐惜及擔心，但人妻卻天天夜歸，將近晚間10時許，甚至凌晨回家，面對丈夫的關心與擔憂，選擇欺瞞，聲稱要考取營養師不確定時間點，再告知丈夫。

人妻顯然長期忽視對方感受，導致丈夫內心受到極大衝擊，另外，人妻離家後鮮少與丈夫聯絡，2人分居已有1年7個多月，夫妻恩愛情義蕩然無存，不期待2人能繼續經營和諧幸福的婚姻生活；對此，法官判准離婚，可上訴。