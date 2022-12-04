臉書祝福上生日快樂，激起2人外遇摩鐵激戰！有名人夫因收到曾在高中交往的已婚前女友臉書祝福，便開始關注對方，且透過對方擔任汽車銷售女業務之職，便預約試乘，且在車上偷摳她的手心暗示，2人舊情復燃接連3個月到摩鐵激戰3至4次，其妻子發現後，向女業務提告求償百萬；法官認定女業務侵害配偶權，應賠20萬元，可上訴。

依據判決書記載，有名汽車女業務員阿芳(化名)與人夫阿強(化名)原本是高中同學，2人也曾交往過後分手，在今年3月下旬，她在臉書上看到跳出阿強生日動態提醒，於是祝對方生日快樂，2人因此有了聯繫，互聊近況，之後，她邀約阿強來店內賞車、試乘，也趁這次機會向阿強吐露婚姻不順等狀況，希望2人能再見面用餐。

後來，阿強果真主動邀約阿芳見面吃飯，且用餐後2人在自己的車上聊天，沒想到阿芳竟然主動摸自己的私密處以及親吻，對此，他也坦承主動邀約阿芳後，在今年4月至6月期間，曾前往摩鐵發生3次性行為，且在這段期間，阿芳也多次傳送私密照給自己；爾後，2人的姦情也被阿強妻子發現，大受打擊，於是向阿芳提告求償100萬元。

台中地院審理時，阿芳指出，她在臉書上祝阿強生日快樂後，對方開始關注她每次發的新車限時動態，而且向她預約試乘，她也提到，當天試乘完畢後，對方主動提出邀約用餐，2人在用餐完畢後，對方提出要載自己回公司，沒想到，阿強竟然在車上對自己做出摳手心性暗示，並非「自己採取主動」。

她還表示，之後與阿強開始有密切聯絡，對方也提起過去交往回憶，也向她表達想樣發生性關係，於是，2人前後發生3至4次性行為，她也不否認有傳私密照給對方，但是在這幾次聯絡中，感覺到對方只是覬覦她的身體，讓她有受騙的感覺，對於阿強妻感到抱歉，但有經濟上的困難，請法院判斷賠償金額。

法官認定，阿強與阿芳發生相姦行為，非一般婚姻配偶所能容忍，已侵害配偶權，審酌雙方經歷、經濟狀況，判阿芳應給付元配20萬元，可上訴。