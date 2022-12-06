一位醫師娘控訴丈夫婚後與舊情人外遇，她在去年目睹丈夫全裸躺在小三住處沙發上愛撫其胸部，小三更自承「免費當X女4年」，傳訊嗆聲「你們診所外面我們都車震了」、「你老公是3秒射」，讓醫師娘氣炸怒告侵害配偶權，法官依相關證據判小三須賠償35萬元，可上訴。

據判決書指出，人妻主張丈夫結婚前，就因販賣醫療器材工作認識小三，並與對方交往，她於去年8月14日晚上，在小三住處之客廳，看見小三與丈夫全身裸露，丈夫躺於沙發上，以其左手撫摸小三胸部。

人妻控訴小三於去年6月間以其臉書帳號分享人夫所開設之醫美診所的網頁，發言稱「醒醒吧，你（人夫）對誰虧欠你家的故事，老娘免費當你4年X女，你好歹有點表示」；又因丈夫欲疏遠小三，她竟連續以通訊軟體騷擾，稱「我跟你老公手牽手一起找律師」、「你們診所外面我們都車震了」、「你要不要找人來比較一下啊、你老公說看到我他就忍不住」、「你老公是三秒射、看到我是這樣啦、對死魚可能會久一點」等語，並稱呼人夫為「老公」、人夫之母親為「婆婆」。

人妻怒告小三明知丈夫已婚，兩人除裸露全身共處一室為猥褻行為外，尚共同出遊且親暱合照，更多次發生性行為，已侵害她配偶權，因此求償精神撫慰金80萬元。

小三辯稱，曾與人夫交往、出遊，後因其從事醫療器材業，工作忙碌，無暇照顧其年邁母親，她當時堅信會與人夫步入禮堂，因此視其母為未來婆婆，知悉對方結婚，甚為驚訝，當即提出分手不願再繼續往來，怎料人夫多次挽留她，並表示日後會對她更好，請求原諒，偶爾仍會與人夫聯繫，但僅止於工作之需要。

法官勘驗相關證據，認為小三明知人夫已婚，仍持續和他交往，甚至於深夜與其赤裸身體共同一室，已侵害人妻配偶權，審酌兩造之身分、地位、經濟狀況等一切情狀，判小三應賠償35萬元，可上訴。