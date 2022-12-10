究竟什麼樣類型的精液才算正常？泌尿科醫師邱鴻傑指出，若以肉眼觀察，正常的精液顏色呈乳白色狀，排出一段時間後會變成透明狀，每次的量約2至5毫升，濃稠度則可嘗試「用手拉」，若能延長約3公分，基本上不會有太大的問題，不過精蟲的活動力，則得靠精液檢測才能得到解答。

亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑在YouTube頻道《健康多1點 HEALTH PLUS》的影片中，教導男性認識精液健康度。他指出，正常的精液量為每次約2至5毫升，濃稠度則可自己測試，「打出來之後，用兩指去拉精液，大概拉到3公分左右的濃稠度算是正常」。

泌尿科醫師邱鴻傑指出，精液黏稠度可透過「用手拉」來測試。（圖／翻攝自YT 《健康多1點 HEALTH PLUS》）

邱鴻傑表示，健康的精液通常為乳白色，一段時間後會自然液化變透明狀，若飲食攝取較多胡蘿蔔素，或太久沒有性行為，顏色則較深，不需太過緊張，倘若色澤過於清澈，可能有精蟲不足的疑慮。

最要不得是「黃綠色」精液伴隨著小便疼痛的症狀，代表已經被細菌感染。除此之外，排出「血精」也可能是細菌感染所致，50歲以上的血精患者，則有罹患攝護腺癌的風險，一定要盡速就醫，但只要排除「細菌感染」和「攝護腺癌」兩種情況，血精患者基本上有超過80%的機率會自癒。

而正常的精蟲數量為1毫升大於2000萬隻，臨床上也曾檢驗過1毫升裡有1億隻爆量精蟲，不過「精蟲活動度」才是檢測男性是否能生育的關鍵項目。邱鴻傑說明，普遍會將精蟲分為ABCD四種等級，A級被譬喻為海軍陸戰隊，「過了女生子宮頸灘頭堡才會遇到卵子」，這類的精蟲數量最好大於20%至25%；B級精蟲速度較慢，但也一樣有戰鬥力，若達50%以上也可謂品質良好；C級則是不太會動的留守部隊；D級活動力近乎零，被戲稱為「精蟲的屍體」。