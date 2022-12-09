金鐘主持人廖科溢宣布再婚主播秦綾謙後，被多名女子爆出劈腿、墮胎等醜聞，眼見風波難以平息，讓他發聲明道歉認了婚內出軌，強調「有了把柄在外遇對象手上」，不過知情人士表示他早就知道外遇女友將出面控訴，因此搶先宣布與秦綾謙再婚，就是為了把自己塑造成被挾怨報復的對象。

廖科溢昨(8日)二度發聲明道歉，再次強調部分內容真、部分不實，提供出的對話截圖，都只截單方有利，對於惡意造謠將保留法律追訴權，至於上一段失敗婚姻，確實是自己沒有好好經營，更強調因為有把柄在外遇對象手上，才導致後續一連串逼迫離婚與情緒勒索，也因為自己愚昧無知的行為，近年過著「不得不」而被控制著的人生，接著提及離婚後曾有幾段感情，卻因為自己對過往的不坦承，而傷害了人，至於入骨對話，則是該段感情戀愛時的對話。

廖科溢表示遇到秦綾謙，才尋覓到值得讓義無反顧且契合的真愛，宣布結婚前早清楚知道有人會跳腳，但仍決定要擺脫被控制住的人生，儘管代價超乎想像，對於個人問題不僅會一肩扛起承擔，也會虛心接受外界批評與指教，但希望別波及父母、妻子 還有家人。

根據《鏡週刊》報導，知情人士透露廖科溢事先早知情外遇女友將出面控訴，因此選在醜聞爆發前公布與秦綾謙結婚喜訊，讓被騙女子出面指控時，反被塑造成挾怨報復的形象，強調他危機處理能力十分高招。