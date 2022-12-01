YouBike已經深入許多民眾的生活，不過有網友好奇，明明台北、新北、桃園、新竹縣市、苗栗都已建置完畢，為何北部縣市中只有基隆尚未設置？對此，許多基隆人紛紛指出，由於地處山坡地又多雨，基隆民眾對於腳踏車的使用率不高，判斷因此才沒有公共腳踏車的市場。

原PO在臉書社團「基隆人日常」發文表示，有台北的朋友詢問，「你們基隆人怎麽沒有YouBike？」他想不到什麼比較好的回應，因此決定將問題PO上網路，讓大家集思廣益解答。

對此，許多人紛紛回應，「在基隆這種地形騎YouBike，不是變You掰咖！就是You鐵腿吧哈哈！」、「基隆都山坡，先累死」、「街道狹窄，沒有多餘的腹地可以設置，市中心不大，走路半小時以內都可以到，太多的山坡地，不適合一般民眾騎乘」、「腳踏車不好停，而且常常下雨，基隆又是在海邊，保養不易」，另也有人最近熱門Gogoro大開玩笑，「基隆人有Gogoro，要YouBike幹嘛？」、「我們有Gogoro 啊！先不要問什麼時候有…」、「可以驕傲地跟他說，我們有Gogoro」。

事實上，過去共享單車品牌Obike就曾進駐基隆，引進300輛的單車供用戶使用，不過由於使用率不高、營運不佳，成為散亂在各地的廢棄物，最後至少有200多輛單車遭基隆市環保局回收拆解。