資深藝人熊海靈，現年64歲的她臉蛋身材保養得相當好，過去因擁有一雙修長美腿而有「長腿姊姊」的稱號，日前她自爆大兒子出了嚴重車禍住院18天，更透露兒子目前狀況，坦言看到兒子強忍傷痛讓她相當心疼。

熊海靈昨（1）日在臉書上發文透露，大兒子在上個月13日出了嚴重車禍，在醫院住了18天，直到前（30）日才出院「他非常地勇敢堅強，昨天從下計程車，用助行器走到大門口，再走上4階台階，進電梯，再進客廳坐到椅子上，短短的路程花了30分鐘」。

對此，熊海靈不捨表示「看他用了耐力和忍痛功夫，我只能在旁邊幫他加油打氣」而她表示，目前能做的就是出門幫兒子買東西「希望他好好的復健，早日康復，謝謝大家的關心！」許多網友看到後也紛紛留言鼓勵，也祝福她兒子能早日康復。

事實上，熊海靈在1980年代時演出過非常多戲劇作品，不過卻為了婚姻淡出螢光幕，也生下兩個兒子，但因夫妻聚少離多、丈夫欠債加上與婆家不合，為此罹患憂鬱症，經營20年的婚姻最終仍畫下句點，而她的父親得知後相當心疼，未料竟一病不起，讓熊海靈非常自責，愧疚10年才走出陰霾。