本土綜藝天王吳宗憲，出道至今已四十多年，起先在歌壇發光發熱的他，有許多膾炙人口的歌曲堪稱經典，之後轉戰綜藝圈演藝事業再創高峰，也分別在金曲及金鐘上獲得肯定，近日他在臉書上分享他「40年前剛出道照片」立刻引起討論。

近期剛過六十大壽的吳宗憲，昨（1）日在臉書曬出一張剛出道時的「青澀照」，感概寫下「天啊……這個是我的40年前！」，照片中的他身穿白色長袖襯衫，搭配綠色吊帶褲，拿著麥克風眉頭深鎖的看著字卡，模樣讓網友直呼「好可愛」。

照片曝光後，許多網友紛紛留言「天啊！看起來跟現在差不多啊！」、「太強了！保養的超強啊」、「40年好快，雖然沒參與到40年前的你，但謝謝你這40年帶給我們很多歡樂」、「好幼齒，根本沒什麼變啊，逆齡」。

對此，作家張哲生也在臉書發出同一張照片，他表示，該張照片中應為32年前他母親所拍攝，而當時為「18歲的我，還有28歲的吳宗憲和44歲的黃百鳴」隨後，他解釋照片由來，1990年高中剛畢業的他「參加香港電影《開心鬼救開心鬼》在臺灣上映時，所舉辦的『開心鬼168招式．武功招式徵畫活動』，並獲得優勝」因此才有與吳宗憲及黃百鳴同框的照片。