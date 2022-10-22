第57屆電視戲劇類金鐘頒獎典禮，22日晚間在國父紀念館舉辦，《斯卡羅》導演曹瑞原日前在公開場合表示「綜藝節目畢竟就是那幾位」，對此，吳宗憲昨晚出席慶功宴時不滿回應「綜藝是我們的日常生活，戲劇可能今年只導了一部戲，他當然要從頭坐到尾，而且拿納稅人錢來拍戲的沒有收視率壓力。」

曹瑞原導演今出席第57屆電視戲劇類金鐘頒獎典禮時，接受訪問時說，「整個影視產業是要靠電視、音樂、戲劇、劇場融合在一起，不是單一的，每個角色都很重要，我們都是在各自角落很努力的人，包括憲哥」。

至於吳宗憲昨晚說：「綜藝是我們的日常生活，戲劇可能今年只導了一部戲，他當然要從頭坐到尾，而且拿納稅人錢來拍戲的沒有收視率壓力。」曹瑞原笑說，工作人員有貼報導給他看，「其實真心愛台灣的人不會介意政府發展影視產業，每個產業都一樣，台灣是往前走的島嶼」。

與吳宗憲不同，曹瑞原看好金鐘獎將節目、綜藝分2天舉辦，「應該要，因為我們創作是不同的天地，但是可以互相支撐，像是流行音樂跟綜藝有很多年輕人喜歡的偶像，可以一起合作」。