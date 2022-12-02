台中市政府警察局刑事警察大隊，2日與財團法人翔谷慈善基金會、逢甲大學，攜手舉行快閃反毒宣導活動，為3日在台中勤美草悟道登場的「守護台中GO力平安」警犬桌曆義賣活動，先暖場宣傳。

「拒絕毒品誘惑，健康運動好生活」Audi、Bobby、Tiny等3隻刑事警察大隊警犬隊的毛警官們，在草悟道快閃宣導，活動邀請金牌冠軍拳擊隊的同學們一起參與活動，場面熱鬧。

台中市沙鹿高工及清泉國中拳擊隊，11月份剛結束的全國總統盃賽中，分別獲1金1銅、1金2銅的好成績，這些在運動場上氣勢十足的年輕選手們，一見帥氣十足的毛警官，投以欽佩眼神，立即被警犬的魅力吸引紛紛和牠們合照。

財團法人翔谷慈善基金會表示，培養青少年良好的運動習慣，同時也培養台灣未來的金牌選手，這次與台中市刑大警犬隊一起，推廣健康運動，無毒生活，拒絕毒品的犯罪公益宣導，可說很有意義。

台中市政府警察局長蔡蒼柏說，台中市治安持續維持平穩，持續強化刑事查緝、打擊犯罪能量，從4年前內政部警政署緝毒專案評比，已連續6期獲六都第一的佳績。首攜手總統盃金牌拳擊隊員宣導反毒，呼籲青少年，透過運動成功遠離毒品。