鄭文燦論文被爆抄襲 沈富雄：「這事」若發生就難看了

總統蔡英文請辭黨主席後，傳出桃園市長鄭文燦是黨主席的可能人選。但是鄭文燦台大碩士論文經比對後，抄襲程度高達30.27％，台大決議撤銷其學位。前民進黨立委沈富雄認為，鄭文燦未來若當上黨主席，就難看了。

沈富雄2日在政論節目《少康戰情室》中表示，如果鄭文燦的論文真的有問題、甚至被撤銷了，鄭文燦未來當上黨主席也難看。

沈富雄接著表示，傳言還有一個黨主席人選，就是因為蔡英文個人的喜惡，而沒有讓他進來參與，也就是副總統賴清德。賴清德其實不選或選黨主席，都各有利弊，如果出來選，對他比較有利。賴清德如果想通了，說由他來當黨主席，他的影響力會比較直接、而且比較大。

沈富雄認為，賴清德萬一當上黨主席，總統蔡英文就又少了一個位置可以擺布，所以蔡英文現在是焦頭爛額，而且前副總統陳建仁已經排除選黨主席。

沈富雄指出，這一批人受傷的受傷、聲望受到影響，蔡英文又不太信任二梯次的。因此，這裡頭的問題大得很，現在馬上要釐清的是鄭文燦的論文有沒有問題，論文若有問題的話，鄭文燦的問題就來了。