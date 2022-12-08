副總統賴清德今（8）日下午在臉書發文稱，自己已向總統蔡英文報告參加這次民主進步黨主席補選。資深媒體人唐湘龍在節目《少康戰情室》中表示，不看好賴清德未來選總統跟黨主席，因為蔡英文為了自己人脈跟路線的延續，絕對會想辦法擋住他。他也提到，在美國人面前指賴清德會改變兩岸局勢的絕對不會是藍營，因為藍營根本沒這個本事。

唐湘龍指出，蔡英文就算在2018年聲勢掉到谷底的時候，2019年還是能輕鬆擊敗賴清德，打得超有心得的，怎麼打怎麼順。他呼籲賴清德身段應該放軟一點，參考蘇貞昌的做法，以前跟蔡英文鬧得再怎麼兇，今天一樣開開心心的當行政院長。

唐湘龍分析，賴清德未來如果要推動黨政分離，蔡英文聽到之後更不會讓他選，任何一個領導人卸任之前，黨都會比政重要，因為黨權讓她有提名權，她只剩一年，這個最後一年就是決定她的路線、人脈能不能延續的時候，黨權比政權更重要，這就是蔡英文為什麼絕對會死守住賴清德的原因。

台美關係在未來的總統大選中也至關重要，唐湘龍提到，賴清德接下來要過美國這關，但他過去可能不知道，「在美國務院面前不斷說，不能夠支持賴清德，說他掌權兩岸衝突風險會變很高，一定不是藍的，因為藍營沒那個本事。」他最後也強調，蔡英文現在已經為自己的政權搭好防火牆了，把蘇貞昌、鄭文燦、陳其邁、林佳龍放在前面，賴清德要挑戰主席大位，對於這４個人一定要好好分析。