晶圓代工大廠聯電(2303)攜手南部科學園區，首創全台公私協力的非營利幼兒園「聯苑員工子女非營利幼兒園」，由南科管理局開辦，聯電無償提供位於新市區大順六路的聯苑宿舍1樓約2000平方公尺場地為期9年，並由彭婉如文教基金會專業教保團隊負責營運。

「聯苑員工子女非營利幼兒園」已於10月17日正式開園招生，招收對象包括園區廠商員工子女及孫子女，最多可招收8班共212位2歲到國小前的幼童，1日舉辦開幕典禮，提供園區從業人員友善工作及優質、平價、又便利的公共托育服務。

聯苑員工子女非營利幼兒園鄰近南科實中小學，附近有溜冰場和考古館，擁有豐富的社區及自然生態環境，可作為教學延伸資源。園區空間獨立、教室明亮，教具資源豐富，家長接送交通動線便利，是座能激發幼兒好奇心，常保學習熱忱，且能互助與合作的學習場域。

負責營運的彭婉如文教基金會致力營造共享、平等、互惠的園區文化，課程規畫以幼兒為主體，提供參與生活大小事、走進社區，認識自己與土地關係，並透過實作參與及遊戲的學習歷程，培養幼兒成為一個自信並尊重且關懷他人，具生活、溝通、與思考力的小小公民。

聯電公共事務處副總經理郭臨伍表示，集團向來重視企業社會責任，在得知管理局要設置幼兒園時，基於與社會共好的理念，便主動選定周圍植物多元化且綠蔭盎然的聯苑員工宿舍場地作為幼兒園場地。

郭臨伍指出，集團盼善用現有資源，協助園區管理局解決園區從業人員幼兒托育的需求問題。這個非營利幼兒園合作案同時也提供聯電同仁幼兒托育新選擇，充分發揚幼吾幼及人之幼的精神，可說是產官合作雙贏範例。

南科管理局局長蘇振綱表示，聯苑非營利幼兒園是配合行政院政策開辦的第2間非營利幼兒園，期望借由政府委託核准的公益團體，透過政府免費提供場地及部分補助，提供平價、優質、普及、近便、符合幼兒身心發展的托育服務，減輕家長負擔，進而安心就業。